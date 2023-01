Alamodome da record | 64 mila per gli Spurs! Battuta Hawks - Bulls con Jordane Kerr

La Gazzetta dello Sport

A San Antonio si fa la storia Nba. Gli Spurs stabiliranno il nuovodi pubblico per una partita: contro i Golden State Warriors, venerdì pomeriggio dalle 18.30 ora del Texas, a tifare neroargento ci saranno almeno 64.387 persone. Non perderti le Newsletter di ...... è soltanto la quarta volta nella storia NBA che per una partita vengono venuti più di 50.000 biglietti, mentre ilprecedente di pubblico all'era stato di 39.554 per le NBA Finals ... Alamodome da record: 64 mila per gli Spurs! Battuta Hawks-Bulls con Jordan...e Kerr As of Thursday morning, 64,387 tickets had been distributed for the game, ensuring the Spurs would set an NBA attendance record.As the Spurs celebrate their 50th season in San Antonio with a return to the Alamodome, here's a look back at the team's milestones.