Al Viminale si teme che lo stop alle trasferte sia una misura impopolare CorSport

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Come anticipato ieri dalla Gazzetta dello Sport, si va verso lodei tifosi di Roma e Napoli dal 21 gennaio. Probabilmente per un mese. Il Corriere dello Sport scrive che “sono in corso tutte le valutazioni del caso”. Il ministro dell’Interno Piantedosi intende dare un segnale all’opinione pubblica. Mercoledì sera si era riunito l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, che aveva rinviato la decisione sugli scontri di domenica sull’autostrada A1 al Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive. Ma il Casms non ha preso decisioni sul tema. Certo è che il ministro dell’Interno è intenzionato a prendere un provvedimento forte, che tra l’altro ha promesso pubblicamente. Il Corriere dello Sport scrive: “Ma nella determinazione di ieri del Casms pare non ci sia alcuna decisione in merito, ...