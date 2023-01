Al Nuovo Teatro Sancarluccio AvvocatInsieme presenta il progetto “Trasparenza e Impegno”

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Sabato 14 gennaio 2023, alle ore 11.00 al, la squadra di “la propria lista per le elezioni legate al rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, in programma dal 30 gennaio al 4 febbraio presso ilPalazzo di Giustizia “A. Criscuolo”. Un appuntamento di sicuro interesse nello storico

...un Laboratorio Multidisciplinare di, Musica, Narrazione e Danza incentrato sull'uso del linguaggio usato dalle diverse generazioni, dalle onomatopèe agli slang, proverà a riscrivere un...... ecco cosa cambia per isolamenti e tamponi dal 16 gennaio Morciano, torna 'Sciroppo di' il ... danni per diecimila euro - FOTO Rimini, ecco ilasilo Peter Pan di Viserba CGIL Rimini: 'Gli ...Spettacolo. Il musical di Compagnia della Rancia in città venerdì 27 gennaio. Ecco le informazioni per i biglietti. Al Creberg Teatro Bergamo venerdì 27 gennaio (ore 21) va in scena l’intramontabile « ...Dall'ufficio stampa del Comune di Rapallo Questa mattina presso il salone consiliare comunale è stato presentato, nel corso di una conferenza stampa, il ...