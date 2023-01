Al Conservatorio di Firenze | Orchestra La Filharmonie con Erica Piccotti

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Il concerto è dedicato alle lotte per i diritti delle donne in Iran L'articolo proviene daPost.

L'Orchestra la Filharmonie inaugura venerdì 13 gennaio alle ore 21.00 presso la Sala del Buonumore deldila rassegna di concerti "Rifrazioni" che si dispiegherà nel corso del 2023 con diversi appuntamenti trae la Toscana. Il concerto di apertura diretto dal maestro ...... si è diplomato con il massimo dei voti aldi Campobasso e ha ricoperto il ruolo di ... 140,00 Abbonamento Ridotto (under 26 e over 65): 120,00 Abbonamento Ridotto Soci Unicoop -, ...Il concerto è dedicato alle lotte per i diritti delle donne in Iran Il concerto è dedicato alle lotte per i diritti delle donne in Iran ...La Polonia è al centro del programma che verrà eseguito dall’artista, che ha dichiarato: "Il mio desiderio è condividere davvero la ricchezza e la bellezza della musica polacca. Ecco perché ho scelto ...