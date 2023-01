Ajax-Twente sabato 14 gennaio 2023 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di venerdì 13 gennaio 2023) L’di Alfred Schroeder per ora non si è dimostrata che una lontana parente di quella degli anno scorsi, anche se, nonostante il terzo posto in classifica, i campioni d’Olanda in carica, almeno secondo i bookmaker, sono ancora i favoriti per la vittoria finale. Qui avranno a che fare con unmolto in palla InfoBetting: Scommesse Sportive e