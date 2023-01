Aggiudicato l’appalto per la realizzazione del palazzetto dello sport di Pioppo | via all’iter burocratico

Leggi su filodirettomonreale

(Di venerdì 13 gennaio 2023) In questi giorni è stato assegnatotemporaneo per ladeldi, adesso si entra nel vivo dell’itere pertanto si dovranno aspettare dei tempi tecnici prima di aggiudicare effettivamentealle imprese vincitrici. Infatti, a vincere la gara d’appalto sono state due imprese: “Biondo SRL” e “Rizzo Antonino” di San Giuseppe Jato, le quali hanno battuto la concorrenza con il miglior ribasso. Ilverrà edificato presso l’Istituto Comprensivo Margherita di Navarra ae visti i tempi tecnici è molto probabile che vedrà luce nei mesi estivi. Si tratta di una struttura polivalente in legno, in grado di ospitare circa 400 persone nella tribuna ...