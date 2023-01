Affitti per studenti fuorisede | il nuovo piano prevede un regalo di 660 milioni a privati

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Con il decreto Aiuti Ter, decreto legge 144/2022, all’articolo 25 si è fornito un corposo sostegno ache mettono a disposizioni alloggi per. Tanto per capire di cosa parliamo: in Italia sono 450-500.000 gli, gli studentati pubblici offrono circa 37.000 posti letto, la restante parte deglisi deve arrangiare attraverso le forche caudine di offerte daspesso condite dain nero, contratti di locazione capestro,esosi e insostenibili. Cosal’articolo 25 del decreto legge 144/2022 dal titolo accattivante “Nuove misure di attuazione delnazionale di ripresa e resilienza in materia di alloggi e residenze per ...

LA NAZIONE

1 /7 ZappyRent Milano 1Il gallone non fa dunque più rima con inflazione, e resta soltanto da aspettare l'aggiustamento del costo degli(+0,8%)poter certificare che il peggio è passato.ora, basta però così. Contributi a quasi 600 attività Sconto affitti per 400mila euro per combattere i colpi della crisi E venne il giorno della consapevolezza, non che sia finita qui, ma le dinami9che ora sono chiare a tutti anche a coloro che prefiguravano scenari di iperinflazione e stagflazione estrema. Per la prima ...Novità nel settore degli affitti brevi, secondo Halldis, crescono i soggiorni nella formula degli affitti brevi per medi e lunghi periodi ...