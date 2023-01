Addio a Michael Snow | uno dei padri dell’arte concettuale

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 13 gennaio 2023) L’artista canadese, figura di spicco nello sviluppo del cinema sperimentale, delle installazioni video e della fotografiafin dagli anni ’60, è morto giovedì 5 gennaio all’età di 94 anni in un ospedale di Toronto, dove era nato il 10 dicembre 1928. La scomparsa dell’autore di opere formalmente audaci, che mettono alla prova la percezione del tempo e dello spazio da parte degli spettatori, è stata pubblicata oggi dal “Washington Post”: la famiglia ha precisato chesi è spento “dopo una breve infezione respiratoria”. Come regista era noto per il film “Wavelength” (1967), che gli ha fatto guadagnare i consensi internazionali dei cinefili e i suoi 45 minuti di zoom lento su un loft di New York sono rimasti un emblema dell’epoca dell’avanguardia sperimentale. L’arte di...