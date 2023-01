Addio a Lisa Marie Presley | morta a 54 anni l’unica figlia di Elvis e Priscilla Presley

Donna Moderna

... l'ultima apparizione ai Golden Globe 2023 LE IMMAGINIMarie Presley, tra papà Elvis e la musica CELEBRE NEGLI ANNI 80 E 90a Tatjana Patitz, la supermodella più chic GUARDA GLI SCATTI Guè ......Marie era a Graceland , la tenuta di Elvis a Memphis, per commemorare quello che sarebbe stato l'88° compleanno del padre, a cui era molto legata (Elvis chiamò il suo jet privato "Marie"). Addio Lisa Marie, è morta l’unica figlia di Elvis Presley Addio a Lisa Marie Presley. L’unica figlia di Elivs è morta a 54 anni. A dare la triste notizia sua madre Priscilla, ex moglie del re del rock and roll Elvis. Muore a 54 anni in seguito a un arresto c ...Un arresto cardiaco ha stroncato a 54 anni Lisa Marie Presley, l'unica figlia di Elvis. Inutile il ricovero d'urgenza in un ospedale di Los Angeles ...