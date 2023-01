Addio a Lisa Marie Presley | figlia del leggendario Elvis

(Di venerdì 13 gennaio 2023), ladi, è morta a causa di un attacco cardiaco, ladi, è morta all’età di 54 anni a causa di un attacco cardiaco. A darne l’annuncio la madre Priscilla: “È con il cuore pesante che devo condividere la devastante notizia che la mia bellissimaci ha lasciato. Era la donna più appassionata, forte e amorevole che abbia mai conosciuto“. L’annuncio della morte è arrivato poche ore dopo il ricovero d’urgenza in ospedale in terapia intensiva in condizioni critiche in cui le era stato applicato un pacemaker provvisorio. Martedì sera la ...

Come il padre,Marie Presley ha avuto una carriera musicale . Ha pubblicato tre album : To Whom It May Concern (2003), Now What (2005) e Storm & Grace (2012). Anche Linus commenta la morte di ...Leggi ancheMarie Presley, la figlia di Elvis stroncata da un infarto: i matrimoni con Nicolas Cage e Michael Jackson e la tragedia del figlioMarie ha posseduto e gestito la Elvis ... Addio Lisa Marie, è morta l’unica figlia di Elvis Presley Se n'è andata improvvisamente Lisa Maria Presley, figlia dell'amatissimo Elvis Presley. La notizia ha sconvolto tutti: ecco la sua vita ...Morta improvvisamente a Los Angeles la figlia di Elvis Presley Nelle scorse ore un tremendo lutto ha stravolto il mondo della musica e più ...