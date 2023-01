Addio a Lisa Marie Presley | aveva 54 anni Il dolore per la morte del figlio Ben

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Dopo la fuga di notizie, la corsa in ospedale per un sospetto infarto e l’enorme apprensione, a 54si è spenta. Lo ha annunciato la madre Priscillaall’Associated Press. “È con il cuore pesante che devo condividere la notizia che la mia bellissima figliaci ha lasciato. Era la donna più appassionata, forte e amorevole che abbia mai conosciuto”.è morta a 54: l’annuncio della mamma Priscilla L’amatissima figlia dell’icona della musica Elvise dell’attrice Priscilla è stata soccorsa nella giornata del 12 gennaio in California, dove è stata trasportata al West Hills Hospital and Medical Center per un sospetto ...

Vanity Fair Italia

TMZ , tuttavia, ha fatto sapere che, nel giorno della premiazione,Marie aveva avuto diversi dolori e fitte allo stomaco . Come ha riportato Page Six , durante un'intervista a Extra , avvenuta ...Rivedi qui la puntata di Sky Tg24 Business del 12 gennaio conJucca (European Business editor di Reuters) e Karl Haberkorn (Presidente Europe west district di UPS) Addio a Lisa Marie Presley, 54 anni, è morta per un attacco cardiaco Di Redazione Online La figlia di Elvis, 54 anni, è stata trasportata d'urgenza in ospedale. Martedì sera era presente alla cerimonia dei Golden Globes a… Leggi ...Era stata ricoverata d'urgenza in ospedale giovedì mattina, per un arresto cardiaco, Lisa Marie Presley aveva 54 anni e nonostante l'intervento d'urgenza non ce l'ha fatta ...