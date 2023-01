Addio a François Roussely | già presidente dell’Electricité de France Edf

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Ha guidato Electricité de(Edf) dal 1998 al 2004.è morto all’età di 78 anni dopo una lunga malattia. Lo riporta Le Monde. In un comunicato stampa, Edf, che ha detto di aver appreso della sua morte mercoledì, ha espresso la sua “tremenda tristezza”, inviando “i suoi pensieri più calorosi e le più sincere condoglianze alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutti coloro che hanno lavorato al suo fianco”. Nominatoe Amministratore Delegato di Edf nel 1998, ha avviato lo sviluppo internazionale del gruppo, in particolare in Europa con l’acquisizione delle società britanniche London Electricity e Eastern Electricity, l’acquisizione di una partecipazione in EnBW in Germania e l’aumento del capitale di Montedison in Italia. Ha inoltre riorganizzato il gruppo Edf, che ha abbandonato lo status ...