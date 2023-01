Ad Abu Dhabi nasce un fondo miliardario per il Web3

(Di venerdì 13 gennaio 2023) (Adnkronos) – Dagli Emirati Arabi Uniti arriva una buona notizia per il comparto fintech, in preda a una crisi di sistema che è andata ulteriormente peggiorando negli ultimi due mesi. Venom Foundation, blockchain registrata nell’albo degli operatori dell’AbuGlobal Market (ADGM), il centro finanziario internazionale che offre norme e stabilità agli investitori di tutto il mondo, ha infatti annunciato il lancio di unda 1 miliardo di dollari a sostegno della finanza decentralizzata, delle tecnologie del, e del mercato delle valute digitali. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

