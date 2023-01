Accordo saltato I guai finanziari di Totti complicano il divorzio con Ilary

ilGiornale.it

... ora ITF e ATP potranno ridisegnare la competizione di comune, traendo i giusti ... Ora che, anche grazie all'azione perturbatrice di Kosmos, èil tabù del cambiamento , si può affrontare ...L'algerino prolunga l'- in scadenza tra due anni - con una clausola da 50 milioni ... Titolare Quest'anno non haneanche una partita: 24 presenze, un gol, un assist e tre cartellini ... "Accordo saltato". I guai finanziari di Totti complicano il divorzio con ... Nella finestra di gennaio di calciomercato, dove le notizie che saltano più all’occhio sono rappresentate dagli acquisti, finiscono quasi per passare in sordina colpi molto importati come i rinnovi. D ...L'agente di Fiordilino ha parlato del mancato accordo tra SPAL e Venezia per la cessione del giocatore: il Cosenza rimane alla finestra ...