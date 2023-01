Abitudini che fanno invecchiare il viso | i rimedi di bellezza anti-aging

Leggi su lifeandpeople

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Life&People.it Il tempo che scorre è un lento ma inesorabile nemico: non tutti infatti pensano a preservare la propriafino al giorno in cui si riconoscono più allo specchio. Per questo è meglio giocare dicipo e cominciare fin dalla giovane età a prendersi cura della propria pelle. Infatti il processo di decadimento della pelle inizia attorno ai 25 anni di età, momento in cui comincia gradualmente ad allentarsi la produzione di collagene. L’età adulta però non porta con sé solo cambiamenti fisiologici: le preoccupazioni familiari e lavorative possono infatti condurre ad un invecchiamento più accelerato. Per questo è necessario correre ai ripari e scoprire come prevenire le rughe ine contrastare i segni dell’invecchiamento. I nemici dellaStress, scarso riposo, zuccheri e sedentarietà ...