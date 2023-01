(Di venerdì 13 gennaio 2023) Lo scorso weekend di calcio è stato macchiato, come ben sappiamo, dagli scontri avvenuti in autostrada sull’A1, nei pressi di un autogrill ad Arezzo, tra gli ultras di Napoli e Roma, rispettivamentea Genova (per la gara con la Sampdoria) e Milano (per quella contro il Milan). Scontri violenti con feriti anche gravi, rischi altissimi per gli stessi tifosi ma anche per gli automobilisti che transitavano in autostrada e si sono ritrovati in mezzo ai tafferugli. Ora i tifosi delle due squadre rischiano seriamente di restare senza trasferte per lungo tempo, con anche i supporters più genuini che pagheranno per colpe non proprie. Anche Luciano Spalletti, nel corso della conferenza stampa di ieri, ha stigmatizzato l’accaduto e condannato i tifosi coinvolti, chiedendone l’allontanamento dagli stadi. Di diverso avviso è stato José, che ...

Spazio Napoli

DA ZERO TITULI A ZERO ALIBI Nel gennaio scorso dopo la sconfitta contro il Cagliari cita: "Un mio amico allenatore anni fa diceva 'Zero tituli'. Io ora alla squadra dico 'Zero alibi'...". ...DA ZERO TITULI A ZERO ALIBI Nel gennaio scorso dopo la sconfitta contro il Cagliari cita: "Un mio amico allenatore anni fa diceva 'Zero tituli'. Io ora alla squadra dico 'Zero alibi'...". ... “Abbasso Mourinho, viva Spalletti!”, dura critica di De Maggio in diretta: il motivo Il centrocampista è in scadenza di contratto, ma il club francese chiede parecchi soldi per lasciarlo partire a gennaio ...Rossoneri rimontati nel recupero Il Milan ha pagato gli errori di Pioli nelle sostituzioni. Tra Bennacer e Vranckx, la variazione che più ha inciso per come ha abbassato il baricentro del Milan, scorr ...