Aaa cercansi donne per un posto da assessore. La curiosa vicenda del Comune di Spilinga

Leggi su luce.lanazione

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Aaaper unda. Se alla guida dell’esecutivo nazionale c’è una donna, in un piccolo paese della Calabria non si riesce a trovare una donna che voglia fare l’. Ildi, poco più di 1.300 abitanti in provincia di Vibo Valentia, è rimasto senza un’donna e il sindaco Enzo Marasco, anziché procedere con la nomina di una persona di sua fiducia di sesso femminile quale nuovo membro del suo esecutivo, e quindi politicamente a lui vicina, si affida a un decreto, con un interpello che ha come oggetto la “manifestazione di interesse per la nomina diesterno di sesso femminile”. Nel paese del Vibonese famoso nel mondo per la ‘nduja – il noto insaccato piccante divenuto uno ...