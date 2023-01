A Predappio con la maglietta “Auschwitzland” | assolta dalle accuse di apologia di fascismo | “Il fatto non costituisce reato”

Leggi su tpi

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Indossare unacon la scritta “” per i giudici del Tribunale di Forlì “non”: è stataieri Selene Ticchi, la ex militante di Forza Nuova (ora nel Movimento nazionale rete dei patrioti) che in occasione del raduno didel 28 ottobre 2018 mostrò sprezzante la t-shirt che nella grafica ricordava il logo di Disneyland ma al posto dell’iconico castello del parco divertimento di Parigi aveva il profilo del campo di concentramento in Polonia. Era finita a processo per presunta violazione della Legge Mancino, che punisce frasi, gesti, azioni e slogan aventi per scopo l’incitamento all’odio, l’incitamento alla violenza, la discriminazione e la violenza per motivi razziali, etnici, religiosi o nazionali. La Procura aveva chiesto per lei una ...