(Di venerdì 13 gennaio 2023) Santa Lucia o Babbovi hanno portato une siete nel panico perchè sporca in casa oppure continua a mordicchiare? Tranquilli, inizio, analizzando due situazioni per articolo, un breve compendio di consigli utili a far sì che la vostra nuova “vita a 6 zampe” inizi nel migliore dei modi. 1) Il falso problema dei bisogni Partiamo da un presupposto: generalmente ilraggiunge il pieno controllo sfinterico intorno al quarto-quinto mese. Nella mia esperienza mi capita anche di vedere cani che arrivano all’età adulta e non hanno ancora capito cosa fare e proprietari esasperati che mi fanno la solita affermazione: “lo porto fuori anche due ore poi torna a casa, si nasconde e la fa sul tappeto”. Solitamente mi guardo intorno e scorgo almeno una o due traversine imbottite per terra… Capisco che svegliarsi anche due volte ...

BergamoNews.it

... l'inverno sembra esser decisamente. Infatti, le temperature hanno avuto un calo drastico ed inaspettato dopo il caldo anomalo che si è verificato ae a Capodanno. La svolta che ha ...Che poi è, ma contro di loro con molto grave e colpevole ritardo, come a Washington, ed ... Da Capitol Hill, alle bombe diin Brasile presagio dell'assalto di questi giorni, fino all'... A Natale è arrivato un cucciolo come regalo Ecco qualche consiglio Notizie Bari. “C’era una volta Natale” ha attirato il 22% di turisti stranieri, per un anno che ha visto l’arrivo di 124.882 vacanzieri ...Non c'è pace per la California, messa in crisi dal maltempo, e con altra pioggia in arrivo durante il fine settimana. (ANSA) ...