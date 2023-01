(Di venerdì 13 gennaio 2023) Ain jetche producono emissioni quattro volte quelle registrate in una settimana ordinaria. Alla vigilia del prossimo World Economic Forum (WEF), una ricerca commissionata da Greenpeace International rivela che i jetatterrati e partiti dagli aeroporti che hanno servito la località svizzera durante la passata edizione del Forum (dal 21 al 27 maggio 2022, ndr) sono stati 1.040, generando emissioni di CO2 quattro volte superiori a quelle che in media sono attribuite a questo tipo di velinelle altre settimane dell’anno. E tra i Paesi con il maggior numero dici sono Germania, Francia e Italia. L’analisi, condotta dalla società olandese di consulenza ambientale Ce Delft per conto della ong, mostra che nei giorni del World Economic Forum 2022 il numero di ...

Il World Economic Forum nell'Annual Meeting diha scelto Fantoni per far provare ai propri ospiti l'esperienza del Metaverso, il mondo ...con la prestigiosa fondazione elvetica nasceun anno ...... è uno dei temi qualificanti il progetto del Great Reset di: per contrastare le conseguenze ... Al di là delle 'risorse destinate alle misure contro il caro energia […che] ammontano a... “A Davos oltre 200 voli di jet privati al giorno per portare i potenti a parlare di clima” La società olandese di consulenza ambientale Ce Delft ha condotto per Greenpeace International un'indagine sui velivoli privati atterrati e partiti nella località svizzera durante il forum del 2022 ...Davos 2023: ecco i temi sul tavolo in questa edizione del Forum. Per l’Italia presente solo il ministro Valditara, assente Giorgia Meloni.