“A Davos i potenti discutono di crisi climatica ma ci vanno su jet privati Governo vieti inutili voli a corto raggio”

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Ain jetche producono emissioni quattro volte quelle registrate in una settimana ordinaria. Alla vigilia del prossimo World Economic Forum (WEF), una ricerca commissionata da Greenpeace International rivela che i jetatterrati e partiti dagli aeroporti che hanno servito la località svizzera durante la passata edizione del Forum (dal 21 al 27 maggio 2022, ndr) sono stati 1.040, generando emissioni di CO2 quattro volte superiori a quelle che in media sono attribuite a questo tipo di velinelle altre settimane dell’anno. E tra i Paesi con il maggior numero dici sono Germania, Francia e Italia. L’analisi, condotta dalla società olandese di consulenza ambientale Ce Delft per conto della ong, mostra che nei giorni del World Economic Forum 2022 il numero di ...

