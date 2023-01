(Di venerdì 13 gennaio 2023) (Adnkronos) – In arrivodi, grazie all’attivazione dei lotti 1 e 2 dell’Accordo quadro per l’acquisto, che mettono a disposizione delle strutture sanitarie pubbliche rispettivamente 232 telecomandati per esami di reparto (già acquistabili) e 153 telecomandati per esami di Pronto soccorso (il cui contratto sarà attivo a partire da martedì 17 gennaio). Si tratta di una delle gare Consip – spiega la stessa Consip – realizzate nell’ambito della Missione 6 (Salute), componente 2 “Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale” – “Investimento 1.1 – Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero” del, in seguito alla raccolta dei fabbisogni effettuata dal ministero della Salute con Regioni e Province autonome. Attraverso l’aggiudicazione di tali ...

Adnkronos

In arrivoapparecchiature di radiologia, grazie all'attivazione dei lotti 1 e 2 dell'Accordo quadro per l'acquisto, che mettono a disposizione delle strutture sanitarie pubbliche rispettivamente 232 ...... il brand premium di Seat ha consegnato la bellezza di.600 vetture per un aumento delle vendite ... Inoltre, CUPRA amplierà la sua offerta, con l'introduzione diversioni e nuovi motori ... 385 nuove apparecchiature di radiologia con fondi Pnrr Lo stabile di recente costruzione, dotato di ascensore, è classificato in classe energetica A ed in conformità con la nuova normativa sismica ... 315,70 ad un massimo di 385,00. Gli interessati ...(Adnkronos) – In arrivo nuove apparecchiature di radiologia, grazie all’attivazione dei lotti 1 e 2 dell’Accordo quadro per l’acquisto, che mettono a disposizione delle strutture sanitarie pubbliche r ...