(Di venerdì 13 gennaio 2023) Khaled Al Qubaisi/Hubert Haupt/Sebastien Baud/Jules Gounon (Abu Dhabi Racing by HRT #4) hanno segnato il giro più veloce nella prima sessione didella 24h di, appuntamento valido per la 24H Series. Il quartetto ha stabilito il crono di 1:58.733 precedendo di 5 decimi l’interessante equipaggio composto da Ian James/Gary Newell/Roman De Angelis/Ross Gunn (Heart of Racing by SPS). Ralf Bohn/Daniel Allemann/Robert Renauer/Alfred Renauer (Herberth Motorsport #91/Porsche) e Harry King/Joel Sturm/Alex Malykhin/Sven Mueller (Pure Rxcing #911/Porsche) si collocano in terza ed in quarta piazza, rispettivamente a +601 ed a +856. Primo giorno di scuola anche per Valentino Rossi, dodicesimo nella mattinata di. Il ‘Dottore’, accompagnato in questa sfida da Maxime Martin/Sean Gelael/Tim Whale/Max Hesse, si ...

WRT dovrebbe correre con il 'Dottore' la prossimadi, prova che segnerà un punto importante nel cuore del mese di gennaio in vista del via del principale campionato continentale riservato ...Attendiamo ora di scoprire se la leggenda del Motomondiale militerà durante ladidel prossimo gennaio . La gara dellaSeries, campionato olandese gestito da Creventic, aprirà di fatto la stagione agonistica internazionale e precederà in ordine cronologico la ... 24h Dubai, Mercedes apre le danze nelle prove libere Jules Gounon set the quickest time in Free Practice for the Hankook 24H Dubai, leading a Mercedes-AMG 1-2. The Mercedes-AMG factory driver reeled off a best lap of 1:58.733 aboard the No. 4 Abu Dhabi ...Two Qatari GT3 teams, QMMF Thuraya and QMMF Suhail are ready to challenge 52 contenders representing 42 teams at the 18th Hankook 24H Dubai ...