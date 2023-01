24 Ore Dubai | qualifiche | Porsche in pole provvisoria | Valentino Rossi punta alla Top10

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Alex Malykhin/Harry King (Pure Rxing #911/) hanno ottenuto la-positiondelledella 24h di, primo apmento della 24H Series. La squadra legata al marchio tedesco ha saputo fare la differenza primeggiando con il tempo medio di 2:00.382. Audi insegue con HAAS RT #21 e Tresor Attempto Racing #99, all’attacco nella seconda sessione grazie al lussemburghese Dylan Pereira. Ottima performance per il campione in carica dellaMobil 1 Supercup, abile ad avere la meglio su Al Manar Racing by HRT (Mercedes #4). Undicesimo posto provvisorio per. Il ‘Dottore’ ha preso parteQ2, la prima della propria carriera con BMW. La leggenda del Motomondiale dovrà ora ...

24 Ore Dubai, inizia dal Medio Oriente la stagione con BMW di Valentino Rossi Alex Malykhin/Harry King (Pure Rxing #911/Porsche) hanno ottenuto la pole-position provvisoria delle qualifiche della 24h di Dubai, primo appuntamento della 24H Series. La squadra legata al marchio te ...AGGIORNAMENTO ORE 11:58 - Vittoria di misura per l'Eintracht Francoforte che in amichevole a Dubai batte il Lech Poznan. Decisivo un gol nel secondo tempo del giapponese Kamada, ...