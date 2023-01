24 Ore Dubai | qualifiche | Mercedes domina la scena | Top10 per Valentino Rossi

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Axcil Jefferies/Martin Konrad/Fabian Schiller/Luca Stolz hanno firmato la pole-position per la 24 Ore di. Il quartetto di Al Manar Racing by HRT #777 () ha fatto la differenza nelle ultime due sessioni di qualifica cambiando la graduatoria provvisoria. La vettura tedesca gestita da Hubert Haupt si presenterà domani davanti alla gemella #4 di Khaled Al Qubaisi/Hubert Haupt/Sebastien Baud/Jules Gounon (Abu Dhabi Racing by HRT). Harry King/Joel Sturm/Alex Malykhin/Sven Mueller (Pure Rxcing #911/Porsche) partiranno dalla terza casella davanti a Mohammed Al Saud/Dries Vanthoor/Jean-Baptiste Simmenauer/Diego Menchaca/Jens Klingmann (WRT #7/BWM), mentre dobbiamo scendere in ottava piazza per trovare la M4 GT3 #46 di. La leggenda del Motomondiale ha saputo entrare nella, ...

Vogliamo trasformare le stazioni dell' Appennino in tante piccole, città nota per la ...e se lo zero termico si registra sempre di più a quote superiori ai 2.500 metri e per sempre meno...Valentino Rossi è negli Emirati per correre la 24di, prima corsa sulla BMW M4 GT3 del Team WRT con cui correrà nella stagione nel GTWCE che sta per prendere il via. E sul cofano, in bella vista, c'è il motivo per cui tutti i piloti al ...Axcil Jefferies/Martin Konrad/Fabian Schiller/Luca Stolz hanno firmato la pole-position per la 24 Ore di Dubai. Il quartetto di Al Manar Racing by HRT #777 (Mercedes) ha fatto la differenza nelle ulti ...Finlay Hutchison/Alex Aka/Andrey Mukovoz/Dylan Pereira (Tresor Attempto Racing #99/Audi) hanno stabilito il miglior crono nelle night practice della 24 Ore di Dubai 2023, appuntamento valido per la 24 ...