24 Ore Dubai 2023 | programma | orari | tv | streaming C’è Valentino Rossi

Leggi su oasport

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Appuntamento da non perdere questo fine settimana con la 24 Ore di, primo vero evento per quanto riguarda il mondo delle ruote coperte. Ci sarà da divertirsi in Medio Oriente per una prova che come accade da diversi anni sarà valida per la 24H Series. La competizione che ci apprestiamo a commentare accoglierà per la prima volta anche, nuovo pilota ufficiale BMW che si appresta per dare battaglia con WRT. Max Hesse, Maxime Martin, Sean Gelael e Tim Whale sono attesi accanto della leggenda del Motomondiale che per la prima volta in carriera gareggerà con il brand bavarese. Sono oltre 80 gli equipaggi iscritti alla sfida che la competizione araba che lo scorso anno ha premiato WRT ed Audi. La compagine di Vincent Vosse tenterà di confermarsi al vertice, una missione non scontata contro una ricca lista di ...