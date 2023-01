2022 il secondo anno più caldo in Europa e il quinto a livello globale

Leggi su retemeteoamatori

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Ilè stato unmoltoEuropeo, risultando tra i più caldi di sempre per il nostro paese l’Italia, così come in altri stati europei come: Spagna, Francia, Regno Unito. Ilha raggiunto diversi estremi climatici, sia per le temperature record raggiunte in varie zone del pianeta, sia per le