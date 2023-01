15enne accoltellato dopo lite sui social per una ragazza

E' in prognosi riservata e in pericolo di vita un ragazzo di 15 annia Scampia, periferia nord di Napoli, da un 16enne. Il giovane è stato trasferito d'... accoltellati da unsuo ...È in prognosi riservata e in pericolo di vita ilper futili motivi, pareuna lite iniziata sui social per una ragazza contesa, ieri sera a Scampia , periferia nord di Napoli , da un 16enne. Il giovane è stato trasferito d'...