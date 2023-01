Leggi su glieroidelcalcio

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Con quel cognome così.. era destino che giocasse nel Bari. Compie ottant’anni Franco Galletti, un’annata in Serie A con i pugliesi e centosettanta presenze nel torneo cadetto tra biancorossi e Reggiana. Il 131943 aveva dato i natali anche a Vittorio Carioli, otto gare nel massimo campionato con l’Atalanta e 86 in B con il Potenza. Esattamente sei decenni fa Humberto Rosa realizzava l’ultima rete in A. P.S. Abbiamo iniziato questo pezzo parlando –anche- del Bari: oggi avrebbe festeggiato i cento Aristide Griffith, in Puglia nella stagione 1950-’51. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.