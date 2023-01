13 gennaio 2005 | la tripletta di Lazzari elimina la Juventus dalla Coppa Italia

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 13 gennaio 2023) L’impresa dell’Atalanta di Delio Rossi (ultima in classifica) inbattendo lacon unadi AndreaL’ultima contro la prima può sembrare un risultato scontato, poi ci sono le volte in cui il meno favorito ha la meglio: tipo l’Atalanta nel 2004-. Essa sarà anche stata una squadra finita ultima in classifica (con una cavalcata comunque ricordata dai tifosi), ma insi tolse la soddisfazione di battere la capolista. 13, l’Atalanta di Delio Rossi affronta agli ottavi dilaper il match di ritorno: all’andata finì 2-0 per i nerazzurri guidati da una ...