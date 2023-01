10 prodotti skincare da acquistare con i saldi invernali 2023

Leggi su diredonna

(Di venerdì 13 gennaio 2023) Isono arrivati e i negozi (fisici e online) sono pronti per offrire sconti su una vasta gamma di, tra cui anche le più blasonate marche di. In generale, ihanno luogo durante il periodo successivo alle festività natalizie e continuano fino a metà-fine gennaio, ecco perché è arrivato il momento di approfittare degli sconti. Tra i principali brand che stanno offrendo promozioni interessanti in questa stagione ci sono La Mer, Kiehl’s, Sisley, Nuxe, Lancome, The Ordinary, Dior, Neutrogena, e tanti altri. Queste aziende sono famose per la qualità dei loroe durante iè possibile acquistarli ad un prezzo scontato. Sono disponibili creme idratanti, sieri, maschere e altri ...