?? – Trasferimenti | Timothy Weah Lille piace in Inghilterra e Sevilla FC

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 13 gennaio 2023) 2023-01-12 13:14:10 Che bomba dalla Francia ragazzi! Ecco cosa ha pubblicato poco fa l’autorevole quotidiano parigino L’Équipe: Per la sua quarta stagione con la maglia delsta vivendo un esercizio contrastante. Ferito a un piede a inizio stagione, il giovane attaccante 22enne è stato poi escluso dalla concorrenza (David in prima linea, Cabella e Ounas in fascia) e il suo minutaggio ne ha risentito (9 partite di L1, 3 cariche). Al punto da essere talvolta utilizzato sulla fascia destra dal suo allenatore, Paulo Fonseca. Ma le sue prestazioni ai Mondiali hanno permesso in particolare al nazionale americano, autore contro il Galles (1-1), di catturare l’attenzione di diversi club stranieri.ha un certo rating in. Tutti alla ricerca di ...