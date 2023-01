“Zona bianca” | scontro con la no vax | Bassetti attacca la Schilirò

Leggi su tvzap

(Di giovedì 12 gennaio 2023) News Tv. Lite furiosa atra Matteoe Nunziadurante la puntata di ieri, 11 gennaio 2023. L’infettivologo ligure ha sparato a zero sulla poliziotta no green pass. Il motivo? La diffusione del Covid in Cina, che ora sta creando problemi al sistema sanitario. Secondoè impossibile negare l’evidenza dell’efficacia dei vaccini ed è infastidito da chi ancora sostiene che sia inutile farli. “”,su tutte le furie si scaglia contro la“I no vax tipo ladovrebbero imparare a stare zitti”, parte aggressivo il direttore della clinica Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova. “La variante Omicron guardate cosa sta creando in un Paese ...