“Zitta | ho visto tutto” Furto al GF Vip | Oriana smascherata da Wilma È caos durante la festa

(Di giovedì 12 gennaio 2023)lite al GF vip 7. Momenti concitati all’interno della casa più spiata d’Italia. Nelle scorse ore la Marzoli è stata richiamata in confessionale insieme a Luca Onestini per aver rotto un bicchiere di vetro accanto al letto di Nikita e non aver pulito. Gli animi dei vipponi nella casa sono abbastanza tesi, sopratdopo il provvedimento preso dal Gf Vip nei loro confronti. Lunedì Alfonso Signorini ha portato all’attenzione dei vip il nuovo provvedimento preso nei loro confronti. Troppi comportamenti sbagliati e contro le regole del reality show, con il conseguente provvedimento e taglio del budget a disposizione per la spesa settimanale dei concorrenti. Leggi anche: “Aiuto”. Terrore nella notte al GF Vip, vetri enella camera da letto.e Luca ...

Tutto Juve

Accurato o eccessivo, divertente o meschino: ognuno hal'articolo di Nate Jones come lo ... Altro approccio quello di Hailey Bieber, che invece se n'è stata(un po' come sempre) e ha ...Polley hala storia come un'epopea. Ha sentito una colonna sonora potente, interrotta a ... "In questo mondo mi è stato insegnato: " Stai, fai quello che ti viene detto, non reagire, sei ... De Marchi a TMW Radio: "La Juve zitta zitta ora è seconda, bisogna ... Da "L'essenziale" di Marco Mengoni a "Brividi" del tandem Mahmood-Blanco: dieci anni di successi al teatro Ariston ...Il procuratore ed ex calciatore Marco De Marchi è intervenuto a TMW Radio, durante il programma “Piazza Affari”, per commentare vari temi. Sul big match ...