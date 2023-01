(Di giovedì 12 gennaio 2023) Luigi, ex senatore del Pd,unsulla questione dei democratici , alle prese con le discussioni sulle regole delle primarie. In un'intervista a La Repubblica,si è detto ...

Globalist.it

Luigi, ex senatore del Pd,un allarme sulla questione dei democratici , alle prese con le discussioni sulle regole delle primarie. In un'intervista a La Repubblica,si è detto preoccupato ...Saggi, come, che lasciano il Comitato costituente. Il "nuovo Pd" nasce già vecchio Gli ... In una intervista a questo giornale Gianni Cuperlol'allarme: se imbocca questa strada il Pd va ... Zanda (Pd) lancia l’allarme: “Il declino del partito è un pericolo per la tenuta della democrazia”