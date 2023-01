XIV Coppa Milano - Sanremo 2023 | Revolutionary Road

Prima la Riviera

Milano - Sanremo, il programma Dal 23 al 26 marzo 2023 gli equipaggi italiani e stranieri, maschili e femminili avranno l'occasione di cimentarsi in più di cento rilevamenti cronometrici ...Aperte le iscrizioni per laMilano - Sanremo: Revolutionary Road Nell'ottica di creare un format di gara ancora più avvincente, laMilano Sanremo vedrà per la prima volta in assoluto ... XIV Coppa Milano-Sanremo: Revolutionary Road - Aperte le iscrizioni XIV Coppa Milano-Sanremo, Revolutionary Road. Quattro giorni di gara all’insegna di glamour, stile, motori e paesaggi.DICE COSI' CHI L’HA VINTA - “Se una squadra vuole salire in Serie A, la Coppa Italia di A2 è un passaggio fondamentale. Per noi a Napoli fu importantissimo.