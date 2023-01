X-Men #18 | arriva un Wolverine donna?

(Di giovedì 12 gennaio 2023) C’è un altronella famiglia degli X-Men, ovvero un’altra versione di X-23, alias Laura Kinney, come mostrato nell’ultimo numero di X-Men #18. Questa nuova versione diè possibile grazie ad una combinazione di protocolli di resurrezione di Krakoa, alla quale si aggiungono svariate manipolazioni del tempo e, ultimo ma non ultimo, un grosso malinteso. La Laura più giovane, appena risorta, si trova faccia a faccia con quella più vecchia in X-Men #18, scritto da Gerry Duggan, disegnato da C.F. Villa, colorato da Matt Milla e letterato da Clayton Cowles di VC. L’anziana Laura e Synch si trovano in viaggio verso Detroit, dove la giovane Laura, una sorta di nuovo, è nel bel mezzo di una battaglia con Jubilee, Boom Boom e gli altri X-Terminator compagni di Laura. L’anziana Laura spera di ...

