WWE | Un azionista ha già fatto causa a Vince McMahon

(Di giovedì 12 gennaio 2023) In questi giorni stanno tenendo banco le vicende interne alla WWE che pare proprio essere stata messa in vendita.è tornato a presiedere il Consiglio di Amministrazione, minacciando il veto sulla rinegoziazione dei diritti tv e su qualsiasi operazione di vendita ove non fosse stato lui a dirigere le operazioni. Subito dopo il suo ritorno, si sono diffuse le voci di una cessione della società ad un fondo saudita. L’operazione è stata data per “fatta” da diverse fonti, salvo poi arrivare smentite. Sta diche la WWE è in vendita. Il ritorno del Chairman non hapiacere a tutti, per usare un eufemismo. In particolare, un azionisti si è già mosso per le vie legali, facendo. Si va per le vie legali Sembra che almeno parte degli azionisti WWE ...