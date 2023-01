WWE | Si prevede la vendita entro la metà dell’anno

(Di giovedì 12 gennaio 2023) C’è sempre stato un detto, ovvero “tutto può succedere in WWE“. Di certo la compagnia rispetta quel detto nonostante vi sia di mezzo il ritorno a pieno potere di Vince McMahon ed una potenzialedella stessa, cosa che è stata prevista per ladi questo anno. Il tutto è incominciato da quando Vince McMahon è rientrato nel consiglio di amministrazione della WWE, con l’obiettivo di vendere la compagnia ad una serie di potenziali acquirenti. C’è da dire però che, subito dopo le dimissioni di Stephanie McMahon da co-CEO e direttrice ed il ridi Vince McMahon come direttore esecutivo, circolano voci che l’Arabia Saudita sia diventata primo potenziale acquirente del colosso di Stamford. Lanon è ancora avvenuta, e ci sono altri potenziali acquirenti, inclusa anche una compagnia parente della ...

