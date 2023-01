WWE | I fan tremano | c’è già l’impronta di Vince McMahon sull’ultima puntata di Raw?

(Di giovedì 12 gennaio 2023)è tornato, ed è di nuovo parte del Consiglio di Amministrazione dopo una spietata mossa commerciale che alcuni hanno paragonato ad una presa in ostaggio della compagnia, dato che è di nuovo il presidente esecutivo della WWE. Molti fan hanno maldigerito il ritorno dipoiché temono un ritorno al vecchio prodotto, revitalizzato dal momento in cui Triple H ne ha preso le redini. Al momento, il WWE Universe dovrebbe stare tranquillo, dato che ad oggi sembra che rimarrà The Game a capo del reparto creativo. Ma alcuni temono che il nuovo insediamento dinel Creative Team sia già iniziato, e a riguardo arrivano conferme da un ex Campione della WWE, ovvero Matt Hardy. Durante il suo podcast Extreme Life of Matt Hardy, all’ex Campione di Coppia WWE è stata chiesta ...

