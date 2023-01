Wta Hobart | Cocciaretto vola in semifinale | cancella due match point e batte Pera

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Una battaglia di 2 ore e 50 e un’altra prestazione importante. Elisabettasi qualifica per le semifinali del WTA 250 di, grazie alla vittoria in rimonta per 5-7 7-6(8) 6-4 contro la statunitense Bernarda, n.44 del ranking, che ha avuto dueper chiudere il discorso nel secondo set. Ma la 21enne di Fermo si è confermata lucida e dopo la vittoria nel derby tricolore contro Paolini, l’azzurra si prende il pass per il penultimo atto, dove sfiderà Sofia Kenin. Si tratta della prima vittoria dicontro. Negli ultimi due precedenti infatti la sesta favorita del seeding si era imposta in due set tra San Diego e Budapest. Anche oggi il copione della partita sembrava sorriderle in un certo momento, anche se è l’italiana a ...

