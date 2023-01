WTA Hobart 2023 | risultati 12 gennaio | in semifinale la wild card statunitense Sofia Kenin

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Nel primo pomeriggio italiano si sono conclusi i quarti di finale del tabellone principale del torneoInternational, di categoria WTA 250 in programma ad(Australia): sul cemento outdoor oceanico Elisabetta Cocciaretto approda alle semifinali. Nella parte alta del main draw la qualificata russa Anna Blinkova supera la kazaka Yulia Putintseva, testa di serie numero 8, per 6-3 6-4 e domani nel penultimo atto sfiderà la qualificataLauren Davis, che elimina la lucky loser cinese Wang Xinyu col punteggio di 6-3 6-3. Nella parte bassa del tabellone l’azzurra Elisabetta Cocciaretto elimina la testa di serie numero 6, laBernarda Pera, col punteggio di 5-7 7-6 (8) 6-4, ed inse la vedrà con la...

LiveTennis.it

Dall'altra parte del tabellone Cocciaretto - Kenin(AUSTRALIA) - Anna Blinkova e Lauren Davies si affronteranno in semifinale all'"International",250 da 259.303 dollari di montepremi che dopo tre anni è tornato a disputarsi sul cemento di, in Tasmania. La russa si è imposta per 6 - 3 6 - 4 su Yulia Putintseva, ...Tempo di semifinali all'"International", torneo250 da 259.303 dollari di montepremi. Elisabetta Cocciaretto, dopo aver battuto la statunitense Bernarda Pera, si giocherà un posto nell'ultimo atto contro l'altra ... WTA 250 Hobart: Elisabetta Cocciaretto in semifinale dopo aver annullato due match point (Video) Dall'altra parte del tabellone Cocciaretto-Kenin HOBART (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - Anna Blinkova e Lauren Davies si affronteranno in semifinale ...HOBART- Elisabetta Cocciaretto, numero 67 nel ranking mondiale, regala spettacolo al WTA di Hobart in Australia conquistando la semifinale. La 21enne fermana, dopo essere andata vicinissima ...