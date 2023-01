WTA Adelaide II 2023 | Kasatkina supera Kvitova e affronta Badosa Altra semifinale tra Kudermetova e Bencic

Leggi su oasport

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Il torneo WTA diII ha le sue quattro semifinaliste. Quest’oggi, 12 gennaio, era il momento dei quarti di finale, con quattro partite interessantissime e otto giocatrici che ambiscono ad un posto al sole nell’Australian Open che inizierà tra pochi giorni. Partita dura doveva essere, e partita dura è stata tra Paulae Beatriz Haddad Maia. Alla fine è stata la spagnola ad avere la meglio, in due soli set ma lunghissimi: prima frazione chiusa al tie-break in 74 minuti, seconda sul 7-5 scollinando gli 80 giri di orologio. Non è un caso che siano soltanto cinque i punti di differenza tra le due, con la spagnola che torna al penultimo atto a cinque mesi di distanza dall’ultima volta, ad inizio agosto 2022 nel WTA 500 di San José. E curiosamente, domani come allora, sarà nuovamente Dariaad incrociare la racchetta ...