(Di giovedì 12 gennaio 2023) (Adnkronos) – Il titolo deldi quest’anno è più significativo rispetto a tante altre edizioni: “La cooperazione in un mondo frammentato”. Gli ultimi due anni hanno messo in discussione la cooperazione, intesa come approccio multilaterale, e frammentato il mondo, nella sua accezione di dimensione globalizzata. La guerra in Ucraina, e i movimenti che l’hanno preparata, hanno reso l’appuntamento sulle montagne svizzere qualcosa di profondamente diverso rispetto a quello che è stato fino al 2019. Perché oggi il mondo è profondamente cambiato e perché anche il mondo del business ha dovuto prendere le misure con i conflitti, con le divisioni, con le contrapposizioni. Dal 16 a al 20 gennaio il tentativo sarà quello di recuperare almeno in parte ildi un summit globale. ...

Adnkronos

Il titolo delForum a Davos di quest'anno è più significativo rispetto a tante altre edizioni: "La cooperazione in un mondo frammentato". Gli ultimi due anni hanno messo in discussione la ...È l'avvertimento contenuto nel Global Risks Report 2023 , preparato in vista dell'imminente appuntamento delForum (16 - 20 gennaio) , che ogni anno riunisce a Davos, in Svizzera, ... World Economic Forum, ha ancora senso il grande ritrovo a Davos (Adnkronos) – Il titolo del World Economic Forum a Davos di quest’anno è più significativo rispetto a tante altre edizioni: “La cooperazione in un mondo frammentato”. Gli ultimi due anni hanno messo i ...Davos 2023: ecco i temi sul tavolo in questa edizione del Forum. Per l’Italia presente solo il ministro Valditara, assente Giorgia Meloni.