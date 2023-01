Wilma Goich e Oriana litigano a causa del vino VIDEO

leggo.it

Nella casa del Grande Fratello Vip, nella notte, avviene qualcosa di completamente inaspettato.comincia ad inveire contro Oriana Marzoli, accusandola di essersi comportata in maniera assolutamente egoista. Contrariamente a quanto si può pensare, essendo entrambe le concorrenti in ...Edoardo Vianello mette in difficoltà. Su 'Chi', nell'ultimo numero in edicola, il re dei tormentoni estivi affonda il colpo. E dice: 'Ci sono state delle scappatelle questo è vero.dice che l'ho sempre tradita, invece è ... Gf Vip, la lite tra Wilma Goich e Oriana Marzoli davanti a Daniele Dal Moro: cosa è successo nella notte tra l Nella casa del Grande Fratello Vip, nella notte, avviene qualcosa di completamente inaspettato. Belen Rodriguez, la figlia Luna la chiama «papà»: lei ...Maria Luisa Finatti è la professoressa di Rovigo colpita con una pistola ad aria compressa dai suoi studenti e presa in giro con un video sui social. La vicenda, che lo scorso ottobre ...