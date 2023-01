Whitney Houston e la battuta infelice di Jerrod Carmichael ai Golden Globe 2023 fa arrabbiare la famiglia

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Ladidelusa e arrabbiata dallafatta dal comicosul palco dei, svolti lo scorso 10 gennaio nella cornice del Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills, in California. La cantante e attrice è morta l’11 febbraio 2012 all’età di 48 anni dopo un’overdose accidentale in una camera d’albergo proprio del Beverly Hilton Hotel. Sarà stata questa coincidenza a spingerea rendersi protagonista- suo malgrado – di unanei confronti di una delle interpreti più talentuose e influenti nella storia della popular music. Rivolgendosi al pubblico,ad un certo ...

... ha detto il comico che poi ha sfornato battute piu' meno infelici su Tom Cruise (per i tre Globes restituiti dopo lo scandalo) e("siamo all'hotel che l'ha uccisa, il Beverly Hilton")...... ha detto il comico che poi ha sfornato battute più o meno infelici su Tom Cruise (per i tre Globes restituiti dopo lo scandalo) e('siamo all'hotel che l'ha uccisa, il Beverly Hilton'...