Weekend a Roma | cosa fare sabato 14 e domenica 15 gennaio 2023 | tutti gli eventi in programma

(Di giovedì 12 gennaio 2023)nel prossimo fine settimana? Anche se le festività sono finite, la Capitale è sempre ricca diinteressanti e di intrattenimento per tutte le fasce d’età. Se non avete ancora decisoquesto fine settimana,14 e15, ecco tante idee egli spettacoli ingliinLa Capitale non annoia mai: musei, mostre e spettacoli sono all’ordine del giorno. Ecco alcune buone idee: una passeggiata al Parco degli Acquedotti oppure a Villa Borghese, una visita a uno dei bellissimi ...

RomaToday

... modesto a Milano (da 93 a 95) e(da 85 a 87), più sostenuto a Bologna (da 32 a 57 euro). "L'... che integri e vada oltre quello per gli short rental (da meno di 30 giorni al solo): un ...Casms, provvedimento anti trasferte per Napoli edal prossimo. Casms, non solo trasferte: Daspo automatico per i tifosi di Napoli ecoinvolti . Casms: Verso il divieto delle ... Weekend a Roma: i 10 eventi da non perdere sabato 14 e domenica ... Si avvicina il weekend e, oltre alla Prima Squadra, tornerà in campo anche il settore giovanile della Lazio. Sono quattro le selezioni che si metteranno in gioco tra sabato e ...Lazio, gli impegni del weekend per il Settore Giovanile, è uscito il programma con data e orario delle varie partite. Ecco i dettagli Tramite un comunicato la S.S.Lazio fa sapere il programma di quest ...