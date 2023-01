Volley | Champions League | Milano si arrende al tie-break ad un eccezionale Le Cannet Prima sconfitta stagionale in Europa

OA Sport

La diretta testuale live di Volero Le Cannet - VeroMilano , partita valevole per la terza giornata della Pool B di CevLeague femminile 2022/2023 di. Le ragazze di Marco Gaspari proseguono la loro avventura nella massima competizione continentale per club. Orro e compagne vanno a caccia del terzo ...Milano, tocca a te. Dopo le fatiche diLeague delmaschile, scende in campo la formazione femminile milanese per la 3° giornata del gruppo B. Orro e compagne al momento guidano il girone, motivo in più per non sbagliare ... LIVE Novara-Vakif Istanbul 0-3, Champions League volley femminile in DIRETTA: vittoria in scioltezza per le turche CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.12: La nostra diretta si chiude qui, grazie per averci seguito e buona serata! 22.10: Quattro giocatrici in doppia cifra per le francesi: Akimova 26 punti, ...Volley Champions League femminile 2022/2023: Milano si fa rimontare e perde al quinto set contro Le Cannet. Prima sconfitta nella manifestazione per Milano che vede avvicinarsi le inseguitrici.