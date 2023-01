Volete fare un figurone con gli amici? | Ecco come risolvere il cubo di Rubik

Leggi su curiosauro

(Di giovedì 12 gennaio 2023) L’iconico rompicapo ha in realtà una chiara soluzione. Sestupire tutti e mostrarvi abili e scaltricosa dovete: tutti i passaggi sono questi Chi non si è mai spremuto le meningi di fronte all’iconicocolorato? Tutti ne abbiamo in casa almeno uno, appoggiato su una mensola a prendere polvere. Quando lo intercettiamo con la vista, però, non possiamoa meno di provarci: è una sfida con sé stessi che dà adrenalina.dirisolverlo (curiosauro.it)Sono poche, però, le persone che riescono a risolverlo. Per chi non lo conoscesse, il gioco è riuscire a spostare tutti i quadratini di un determinato colore su un’unica faccia, ottenendo quindi undove ogni faccia ha uno e un solo colore: una rossa, ...