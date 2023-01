“Vogliono uccidermi come George Floyd” | 31enne afroamericano morto durante un arresto a Los Angeles

Leggi su tpi

(Di giovedì 12 gennaio 2023) “Aiuto, stanno cercando di”: sono le ultime parole di Keenan Anderson, 31 anni,, insegnante di liceo. Èpercardiaco in seguito all’intervento di alcuni agenti di polizia che lo hanno arrestato dopo un incidente avuto con la sua Bmw sulle strade di Los, all’incrocio tra Venice e Lincoln Boulevard. Le immagini riprese dalla bodycam di uno dei componenti delle forze dell’ordine giunti sul posto dopo lo scontro mostrano gli attimi di caos prima che l’uomo venga immobilizzato con l’utilizzo di un taser. Lo si sente scusarsi, andare in agitazione, chiedere aiuto. Poi, ad un tratto, il silenzio. All’arrivo dei paramedici viene immediatamente trasportato in ambulanza verso l’ospedale, dove ...